Droogte in Nederland: treinairco's eerder repareren en dijkinspecties

Inspecties om droge dijken

In Friesland wordt vandaag 600 kilometer aan dijken geïnspecteerd vanwege de droogte. Verschillende teams van Wetterskip Fryslân lopen binnendijken langs om ze te controleren.

"We kijken of er nog wat vocht in de kade zit", vertelt dijkinspecteur André Brink aan NOS-verslaggever Mattijs van de Wiel.

De controle gebeurt door een stalen stok in de dijk te steken. Brink haalt de stok er weer uit en laat het resultaat zien aan Van de Wiel: "Hij is redelijk droog, dat is slecht. We willen eigenlijk een beetje vochtige grond aan de stok zien."

Alle metingen worden bijgehouden. Dat is belangrijk, want de dijken mogen niet te droog worden. Als dat gebeurt dan kunnen ze namelijk verschuiven of scheuren, zegt de dijkinspecteur.