AkzoNobel verkoopt minder verf en ziet winst dalen

Het tweede kwartaal heeft verffabrikant AkzoNobel niet gebracht wat er van verwacht werd. De omzet daalde licht met 3 procent naar 2,5 miljard euro door ongunstige wisselkoersen en doordat er minder verf werd verkocht. Aan de decoratieve verf, de huis-tuin en keukenverf, werd wel wat meer verdiend door hogere verkoopprijzen.

De nettowinst daalde van 301 miljoen euro naar 271 miljoen euro. Dat had ook te maken met de kosten van de ombouw van AkzoNobel van een breder chemiebedrijf naar een verf- en coatingfabriek, met merken als Sikkens en Flexa. Bij AkzoNobel werken wereldwijd 35.000 mensen.

AkzoNobel verwacht voor de rest van dit jaar een positieve ontwikkeling. Alleen bij de beschermende coatings voor onder meer schepen blijven de resultaten nog achter. AkzoNobel heeft in die sector veel te lijden van de malaise in de olie- en gasindustrie.

De grondstoffenprijzen blijven stijgen maar minder hard dan begin dit jaar. Kostenbesparingen en efficiƫnter werken moeten die kosten drukken. "Robuuste prijsinitiatieven en programma's voor kostenbesparingen moeten de huidige uitdagingen verzachten", zegt topman Thierry Vanlancker.

Pensioen

De winst is nog inclusief de 164 miljoen euro van de inmiddels verkochte speciaalchemietak. Die maakte meer winst dan vorig jaar. De verkoop zal naar verwachting eind dit jaar zijn afgerond. AkzoNobel houdt 7,5 miljard euro over aan de verkoop van de chemietak aan de Amerikaanse investeringsgroep Carlyle en het Singaporese staatsfonds GIC.

Het verfbedrijf heeft de laatste maanden een hoogoplopend conflict met de vakbonden over een nieuwe cao en de pensioenen. De bonden willen dat AkzoNobel 400 miljoen euro bijstort in het pensioenfonds van Akzo om indexatie mogelijk te maken. Die 400 miljoen moet komen uit de opbrengst van de verkoop van de chemietak. AkzoNobel voelt daar niets voor. Het geld is toegezegd aan de aandeelhouders die met de verkoop hebben ingestemd.