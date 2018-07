Meer subsidie voor zelfmoordpreventie

Stichting 113 Zelfmoordpreventie krijgt jaarlijks twee miljoen euro extra subsidie. Staatssecretaris Blokhuis (VWS) wil daarmee het aantal zelfdodingen en zelfmoordpogingen terugdringen.

113 heeft onder meer een website en telefoonnummer waarop mensen met suïcidale gedachten of gevoelens terechtkunnen. Ze krijgen er hulp van professionals en vrijwilligers.

Tot nu toe kreeg de stichting jaarlijks 3,4 miljoen euro subsidie. Dat bedrag gaat omhoog naar 5,4 miljoen euro. Volgens Blokhuis kan 113 daardoor meer hulpverleners inzetten. Ook is er meer geld voor trainingen aan bijvoorbeeld huisartsen, scholen en mensen die rond het spoor werken, waardoor zij signalen voor zelfdoding sneller kunnen herkennen.

Forse toename jongeren

Begin deze maand werd bekend dat het aantal zelfdodingen onder jongeren van 10 tot 20 jaar fors is toegenomen. In 2017 maakten 81 mensen in deze leeftijdsgroep een einde aan hun leven, tegenover 48 een jaar eerder. Ook het totale aantal zelfdodingen nam vorig jaar toe, van 1894 naar 1917.

"Elke zelfmoord staat voor een wereld aan verdriet en machteloosheid", zegt Blokhuis. "We moeten ons tot het uiterste blijven inspannen om het aantal suïcides terug te dringen."