Wekdienst 18/7: Thai uit ziekenhuis en Hells Angels voor de rechter

41 leerlingen van het VMBO Maastricht krijgen te horen of ze alsnog hun diploma krijgen. Ze maken deel uit van de groep van 354 eindexamenleerlingen die vlak voor hun diploma-uitreiking het bericht kregen dat hun eindexamen ongeldig was.

Negen leden van de Hells Angels in Haarlem en de vriendin van de voorman van de motorclub horen hun vonnis in de rechtbank. Ze worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie, afpersing, bedreiging, brandstichting, geweldpleging en witwassen.

Het is de tweede dag van de Nijmeegse Vierdaagse. We zoomen in op de controleurs die uitzoeken of mensen vals spelen. Bijvoorbeeld door een deel van de route af te snijden of een taxi te pakken.