Masai verdreven van Serengeti om plaats te maken voor toeristen

De Serengeti in Tanzania: voor velen is het een droombestemming om wilde dieren te kijken, en steeds vaker om erop te jagen. Op de Serengeti komen onder meer leeuwen, olifanten en luipaarden voor.

Voor sommigen is het echter geen vakantiebestemming, maar gewoon thuis. Al eeuwenlang leven de Masai op de savanne in het noorden van Tanzania.

Van oudsher laat het Masai-volk vee grazen op de steppes, maar daarvoor krijgt het steeds minder ruimte. Tienduizenden Masai zijn de afgelopen jaren uit hun huizen verjaagd, blijkt een rapport van een Amerikaanse denktank.

