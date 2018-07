Meisje van 4 verdronken in Waddinxveen

In Waddinxveen is een meisje van vier jaar oud in haar woonplaats verdronken.

De hulpdiensten kregen rond 20.30 uur de melding dat een meisje gevonden was in het water in een woonwijk. Omstanders hadden haar uit het water gehaald. Direct werd gestart met een reanimatie.

Dat mocht niet baten: het meisje overleed ter plekke. De politie onderzoekt wat er is gebeurd.

Jongetje

De afgelopen dagen zijn er meerdere mensen verdronken. Gisteren werd in een plas bij Nuenen het lichaam gevonden van een vrouw van 49 uit Eindhoven. Een dag daarvoor werd een jongen van 4 uit een plas in Hoofddorp gehaald.

Gisteravond werd in het IJmeer bij Amsterdam het lichaam gevonden van een 59-jarige zwemmer. Ook hij is volgens de politie verdronken.