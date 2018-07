Warmteflauwtes en blaren: 607 uitvallers op eerste dag Nijmeegse Vierdaagse

607 wandelaars hebben de Nijmeegse Vierdaagse gestaakt op de eerste dag van het evenement. Het zijn er minder dan vorig jaar, toen vielen 792 deelnemers uit op de eerste wandeldag.

Vorig jaar was het net als vandaag warm, maar de luchtvochtigheid was ook hoger. Dit jaar was het droog en er stond een windje. "Prima wandelweer", volgens Vierdaagse-arts Ernst-Paul van Etten.

Warmteflauwte

Ook de vrijwilligers van het Rode Kruis merkten dat het warm was. Op het finishterrein hadden ze het druk met wandelaars die een warmteflauwte kregen. Dat komt vaker voor bij mensen die na een grote inspanning gaan zitten. Na een behandeling konden zij weer naar huis.

Drie anderen hadden minder geluk. Zij werden met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In totaal werd vijftien keer de hulp van een ambulance ingeroepen.