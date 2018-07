Duizenden bedrijven wachten nog op compensatie rentederivaten

Nu constateert de AFM dus dat de banken opnieuw vertraging hebben opgelopen bij het compenseren van hun klanten. De belangrijkste oorzaak zijn problemen met data en automatiseringssystemen.

Een aantal banken heeft daardoor nog altijd een groot gedeelte van de getroffen mkb'ers geen compensatie-aanbod gedaan.

De AFM is met de Rabobank en ABN Amro in gesprek om te kijken of zij dit jaar alsnog alle gedupeerde mkb'ers een compensatie-aanbod kunnen voorleggen. Beide banken hebben er vertrouwen dat het ze dit jaar nog gaat lukken alle mkb-klanten te benaderen.

Systemen werken beter

De Rabobank zegt inmiddels 1500 van de 9500 mkb-klanten een aanbod te hebben gedaan. De bank verwacht dat daar nu maandelijks zo'n duizend klanten bij komen omdat de systemen steeds beter werken.

Met ABN Amro bank is de afspraak gemaakt dat de controle van het aanbod niet vooraf maar achteraf plaatsvindt. Het aanbod moet namelijk gecontroleerd worden door externe partijen.

"Als een mkb-klant een aanbod krijgt dat achteraf toch hoger had moeten zijn, dan krijgen ze dat geld alsnog. En als het aanbod achteraf te hoog blijkt te zijn, dan mogen ze het geld toch gewoon houden", zegt de AFM. Volgens de bank zal het door deze regeling makkelijker zijn om mkb-klanten sneller een compensatie-aanbod te doen.