Obama is in Mandela-lezing kritisch over 'liegende leiders'

Als voorbeeld noemde Obama klimaatverandering. Daar valt geen debat over te voeren als mensen wetenschappelijk vastgestelde feiten weerspreken, zei hij. "Waar moet je beginnen als iemand zegt dat klimaatverandering nep is?"

Trump heeft in het verleden gezegd dat hij niet in klimaatverandering gelooft. Onder zijn leiding trok de VS zich terug uit het klimaatakkoord van Parijs.

Liegende politici

Volgens Obama kennen sommige leiders geen schaamte meer. "Vroeger baalden ze als ze werden betrapt op een leugen. Tegenwoordig doen ze er nog een schepje bovenop en liegen ze nog meer."

De oud-president hield de jaarlijkse Mandela-lezing in Johannesburg in een cricketstadion gevuld met zo'n 15.000 mensen. Hij sprak verder over de snelle opkomst van politici die angst, haat en polarisatie uitdragen. Die politiek druist volgens hem in tegen de tolerantie en eenheid waar Mandela voor stond.

"Het zijn vreemde en onzekere tijden", zei Obama. Hij voegde er wel aan toe dat "we door donkerder tijden en diepere dalen zijn gegaan".

Zijn bezoek aan Zuid-Afrika viel samen met de herdenking van wat de 100ste verjaardag van Mandela zou zijn geweest. De oud-president van Zuid-Afrika en leider van de strijd tegen apartheid overleed in 2013 op 95-jarige leeftijd. Obama en Mandela waren allebei de eerste zwarte president in hun land.