Wat macht en rijkdom met je hersenen doen

Het machtsspelletje van Trump en Poetin in Helsinki dan. Waarom vinden ze het zo belangrijk om niet eerder dan de ander aan te komen op een topontmoeting? Voor mensen die zo machtig zijn geworden, zijn het volgens Denys gek genoeg de kleine details die plots heel belangrijk worden.

"Het is helemaal niet erg om even op elkaar te wachten. Maar dit is voor hen een belangrijk spelletje om aan te tonen wie de grootste heeft. Eerste of laatste zijn, op een hoge of lage stoel zitten. Op dat niveau wordt het machtsspel gevoerd."

Een Amerikaanse onderzoeker van de universiteit van Berkeley publiceerde vorig jaar een onderzoek over macht, nadat hij twee decennia lang het gedrag van machthebbers had bestudeerd.

De onderzoeker stelde dat zodra we macht hebben, we vaardigheden verliezen die we nodig hadden om de macht te verkrijgen. De machthebbers uit het onderzoek toonden impulsiever gedrag, konden risico's minder goed inschatten en bleken minder empathisch dan het overgrote deel van de maatschappij.