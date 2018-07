18 mannen opgepakt in India voor stelselmatige verkrachting meisje (11)

De politie in de Indiase stad Chennai heeft achttien mannen opgepakt die een meisje van 11 stelselmatig zouden hebben verkracht. De verdachten, die tussen de 23 en 66 jaar oud zijn, zouden hun slachtoffer hebben verdoofd, misbruikt en bedreigd.

De mannen woonden en werkten in hetzelfde appartementencomplex als het meisje, dat slechthorend is. Onder de arrestanten zijn onder anderen de beveiliger van het gebouw en een liftjongen.

Zij zouden het meisje over een periode van zeven maanden hebben misbruikt. Ze drogeerden het slachtoffer en verkrachtten haar in het appartementencomplex. Hun daden filmden ze. De mannen dreigden de beelden vrij te geven als de tiener naar de politie zou stappen.

Doodstraf

De zaak kwam aan het licht nadat het meisje haar verhaal had gedaan bij een zus. Familieleden van het slachtoffer waarschuwden afgelopen weekend de politie. Kort daarna werden de mannen gearresteerd.

Een rechter oordeelde dat de verdachten de rechtszaak in de gevangenis moeten afwachten. Na de zitting zouden de mannen bij de rechtbank zijn aangevallen door advocaten.

De afgelopen maanden was in India vaker ophef over misbruik van minderjarigen. De regering besloot onlangs de straffen voor seksueel geweld tegen kinderen te verhogen. Op verkrachting van meisjes jonger dan 12 jaar staat sindsdien de doodstraf.