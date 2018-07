Agent in VS schiet bij achtervolging elf keer door eigen voorruit

De achtervolging eindigde voor de vluchters, beiden met een lang strafblad, toen hun auto tegen de muur van een basisschool botste, waarna het vuurgevecht verder ging. Een verdachte overleed aan zijn verwondingen die hij opliep bij het vuurgevecht, de andere werd gearresteerd.

Moedig

De politie werd bij de achtervolging in totaal 34 keer beschoten door de verdachten. De schietende agent werd geprezen om zijn moed. "Hij had zich kunnen terugtrekken, maar dat deed hij niet", zei een woordvoerder.

Die zei verder dat het uitzonderlijk is dat agenten vanuit een rijdende auto hun dienstwapen gebruiken. "Dat is alleen toegestaan als er mensenlevens in gevaar zijn."

Er is een routine-onderzoek ingesteld naar het handelen van de agent. Ook naar een collega loopt een onderzoek.