Hotel van aanslag Las Vegas vreest aansprakelijkheid en stapt naar de rechter

De eigenaar van het hotel in Las Vegas van waaruit een schutter vorig jaar het vuur opende op een menigte zet juridische stappen om te voorkomen dat het aansprakelijk wordt gesteld. Het bedrijf, MGM Resorts International, is naar federale rechters in Nevada en Californië gestapt, bericht de Las Vegas Review-Journal. Alle aanklachten die slachtoffers en nabestaanden eventueel zullen indienen, moeten bij voorbaat worden verworpen, stelt MGM.

Bij de aanslag, op 1 oktober vorig jaar, opende Stephen Paddock vanuit een raam op de 32ste verdieping van een hotel het vuur op concertgangers. Er vielen 58 doden, meer dan 800 mensen raakten gewond. In de hotelkamer lagen meer dan twintig vuurwapens. MGM zou verantwoordelijk gehouden kunnen worden omdat de beveiliging tekortschoot.

'Rechtbank-winkelen'

De advocaat van een aantal slachtoffers is woedend en vindt de stap van MGM schadelijk en ethisch onacceptabel. Hij spreekt van 'rechtbank-winkelen', een poging om een rechter te vinden die naar verwachting de meeste bescherming biedt tegen rechtszaken. "Het is treurig dat ze zo diep zinken."

MGM ziet het anders en zegt dat een federale rechter een logische keuze is. "Een proces dat zich jaren voortsleept, is niet in het belang van de slachtoffers, de gemeenschap en van hen die nog aan het herstellen zijn."

Het bedrijf verwijst naar een federale wet die na de aanslagen van 11 september 2001 van kracht werd. Die wet beidt bescherming aan bedrijven die gebruikmaken van "anti-terreur-technologie of -diensten" die aanslagen kunnen voorkomen. MGM wijst er daarbij op dat het een beveiligingsbedrijf had ingehuurd dat officieel geregistreerd staat bij het ministerie van Binnenlandse Veiligheid om bescherming te bieden tegen aanslagen.

Als een federale rechter vaststelt dat MGM ook onder deze wet valt, zouden slachtoffers van de aanslag juridisch klem komen te zitten.