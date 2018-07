Lagere waterdruk in delen van Noordoost-Nederland

Huishoudens in het noordoosten van Nederland ervaren de komende dagen mogelijk een lagere waterdruk. De druk wordt verlaagd vanwege de sterke stijging van het waterverbruik als gevolg van de warmte en de droogte, meldt waterbedrijf Vitens.

In Friesland en Overijssel wordt momenteel 45 procent meer water gebruikt dan normaal. Vitens levert doorgaans ongeveer een miljard liter water per dag, verdeeld over de provincies Utrecht, Overijssel, Gelderland, Friesland, Noord-Holland en Flevoland.

Het waterbedrijf spreekt van een "uitzonderlijke situatie". Vooral in het noorden van het land is het waterverbruik gestegen, omdat daar de schoolvakanties nog niet zijn begonnen. Het Limburgse waterleidingbedrijf WML verwacht geen problemen, daar zijn veel mensen al op vakantie.

Waterverbruik spreiden

"Door de hitte sproeien mensen vaker de tuin, worden kinderbadjes gevuld en stappen mensen vaker onder de douche", zegt een woordvoerder van Vitens. "We verzoeken iedereen verstandig met water om te gaan en waterverbruik zo goed mogelijk te spreiden."

Vooral in het westen van Friesland, in onder meer Sneek en Lemmer, zullen mensen de lagere waterdruk merken door bijvoorbeeld een minder krachtige douchestraal. De druk wordt ook verlaagd langs de Vecht in Overijssel en rond Enschede. Ook in de Noordoostpolder krijgen mensen ermee te maken.