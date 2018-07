Lopers onderweg voor dag één Vierdaagse

44.480 wandelaars zijn in alle vroegte begonnen aan de 102e editie van de Vierdaagse. Om 04.00 uur werd in het centrum van Nijmegen het startsein gegeven voor de bijna 9000 lopers die 50 kilometer per dag lopen.

De meeste wandelaars leggen per dag 40 kilometer af. Op dag één, de Dag van Elst, wandelen ze door de Betuwe richting Arnhem om via Bemmel weer terug te keren in Nijmegen. Het belooft een warme dag te worden, met een kleine kans op een paar druppels.

Er doen dit jaar 82 nationaliteiten mee, en daarmee is 14 procent niet-Nederlands. Voor het eerst doen er ook mensen mee uit Eritrea, Gambia, Oman, de Palestijnse gebieden en Tanzania. Drie deelnemers zijn 91 jaar of ouder.

Vorig jaar liepen 38.409 mensen de Vierdaagse uit. Bijna 9 procent van de mensen die zich hadden aangemeld, viel uit. Hulpverleners behandelden 16.551 blaren en gebruikten zo'n 20 kilometer tape.