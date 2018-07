Zeven dagen per week winkelen steeds normaler

Zeven dagen per week winkelen: het wordt steeds normaler in ons land. In bijna 70 procent van de gemeentes zijn de winkels al elke zondag open. En na de laatste gemeenteraadsverkiezingen komen er naar verwachting snel nog dertig plaatsen bij waar de zondagopenstelling mogelijk wordt, concludeert Detailhandel Nederland na het bestuderen van de plannen van de nieuwe gemeentebesturen.

"Een mooie ontwikkeling", zegt directeur Sander van Golberdinge van de brancheorganisatie. "Consumenten kunnen straks op momenten die hen het beste uitkomen, hun boodschappen doen. Uiteraard zouden we in de overige gemeenten ook graag een bredere openingstijdenregeling zien."

In gemeenten die geen wekelijkse koopzondag hebben, mogen winkels overigens ook op zondagen open, maar bijvoorbeeld niet elke week, niet overal of niet elk type winkel (zoals bouwmarkten).

Feestdagen

Ook winkelen op feestdagen is op veel plekken al mogelijk. In bijna de helft van de gemeenten mogen alle winkels op elke feestdag open. In andere plaatsen mogen sommige winkels, meestal supermarkten, vaak wel op een aantal feestdagen open. Golberdinge: "Helaas zijn de avonden van Goede Vrijdag en Kerstavond (24 december) meestal uitgezonderd van deze vrijstelling."

In een op de elf gemeenten mogen winkels praktisch het hele jaar open. Dat kan bijvoorbeeld in Rotterdam en Almere.

Losser heeft zelfs - als enige plek in Nederland - een winkeltijdenregeling zonder enige beperking. Daar zouden desnoods zelfs 's nachts de winkels dus open kunnen. "Al ligt het niet in de verwachting dat dat gebeurt", zegt de directeur van de brancheorganisatie. "De meeste mensen slapen 's nachts."

Draagvlak

Volgens Detailhandel Nederland neemt het draagvlak voor winkels die open zijn op zondag snel toe, zowel bij kleine ondernemers als ook bij politieke partijen als de ChristenUnie en SGP. Gemeenten waar een van die partijen onlangs een ommezwaai maakte, waardoor de koopzondag daar mogelijk werd, zijn bijvoorbeeld Veenendaal en Harderwijk.

ChristenUnie en SGP vonden lange tijd dat de zondagsrust gerespecteerd dient te worden. Sommige leden zien dat nog steeds zo. Open winkels op zondag horen hier niet bij.

Sinds 1984

Koopzondagen zijn er sinds 1984 in Nederland. Gemeenten mochten vanaf dat jaar 4 keer per jaar vrijstelling verlenen voor het verbod op winkelopenstelling op zon- en feestdagen. In 1993 werd dit verhoogd naar maximaal acht koopzondagen per jaar.