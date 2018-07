Toeristenboot geraakt bij vulkaanuitbarsting: 23 gewonden

De Kilauea is een van de actiefste vulkanen ter wereld. Sinds 1983 spuwt hij constant lava, in meer of mindere mate.

Afgelopen voorjaar is de vulkaanuitbarsting weer in hevigheid toegenomen. Al meer dan 700 woningen zijn door lavastromen verwoest.

Qua slachtoffers viel het tot nu toe mee. Tot het incident met de toeristenboot was er maar een ernstig gewonde: in mei liep een man een gebroken been op toen hij werd geraakt door een vallend stuk steen.