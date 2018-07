Nederlands-Surinaamse terrorismeverdachte wilde inzameling voor Mohammed B.

De Nederlandse terreurverdachte Raoul A., die in Suriname vastzit, wilde geld inzamelen voor de moordenaar van Theo van Gogh, Mohammed B.

Raoul A. en zijn broer Nasr I. werden een jaar geleden in de Surinaamse hoofdstad gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van terroristische activiteiten. De in Den Haag geboren Nederlanders van Surinaamse afkomst werkten in de slagerij van hun vader in Paramaribo.

Uit chatberichten in besloten internetgroepen blijkt dat Raoul A. mensen heeft opgeroepen om geld voor Mohammed B. in te zamelen. Dat moest gebeuren via een project dat zich bezighoudt met steun aan islamitische gedetineerden die vastzitten op verdenking van terroristische activiteiten. De gang van zaken staat beschreven in het dossier van de Surinaamse justitie dat maandag op een rechtszitting in Paramaribo werd behandeld.

Steun aan terrorisme

Het initiatief stopte toen bleek dat Mohammed B., die vastzit in de extra beveiligde inrichting in Vught, geen geld mag ontvangen. Toen de rechter om opheldering vroeg, antwoordde A. dat zijn bezigheden niet uitgelegd konden worden als steun aan terrorisme. "Ik bekommer mij om elke moslim die waar ook ter wereld vastzit."

De beide broers worden er verder van beschuldigd dat ze mensen uit Suriname geronseld hebben voor IS. Volgens justitie is van tenminste drie Surinamers bekend dat ze met behulp van Raoul A. naar Turkije zijn gereisd met het doel zich in Syrië aan te sluiten bij IS.

Justitie beroept zich daarbij op duizenden berichten die op de telefoon van A. zijn aangetroffen. De verdachte ontkent mensen te hebben geronseld voor de jihad, maar gaf wel toe in die tijd sympathie voor IS te hebben gehad.

"De eerlijkheid gebiedt me dat toe te geven," aldus Raoul A. "Ik dacht dat IS de enige was die iets kon doen aan het bombarderen van onschuldige moslimburgers door de troepen van de coalitie."

Aanslagen

Uit de berichten op de telefoon van A. bleek verder dat hij berichten heeft verspreid waarin IS opriep tot aanslagen tijdens de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro.

In die berichten werd tot in detail uitgelegd dat sporters en diplomaten uit Israël en uit landen van de coalitie de hoofddoelen moesten zijn. Ze zouden om het leven moeten worden gebracht met zelfgemaakte bommen of vergif.

Ook werd uitgelegd met welke huismiddeltjes je bommen, wapens en vergif kunt maken. De rechter sprak van "een zeer gedetailleerde receptuur, die ik hier niet wens te herhalen om kwaadwillenden niet op bepaalde gedachten te brengen."

Volgens Raoul A. moeten ook deze berichten niet gezien worden als steun aan terrorisme. "Ik verdiep me in de problematiek in het Midden-Oosten en trek me het lot van de mensen aan. Ik zit in heel veel nieuwsgroepen en we wisselen soms berichten uit die we zelf niet gelezen hebben."

Propagandafilmpjes vertalen

Ook zou A. hebben meegeholpen aan het vertalen van propagandafilmpjes van IS in het Nederlands. Zelf ontkent hij dat.

Over de inhoud van een gruwelijke executievideo werd binnen de nieuwsgroepen uitgebreid gediscussieerd. De rechter vroeg aan A. hoe hij naar de beelden kon kijken zonder die resoluut af te wijzen.

"Ik sta er niet achter, maar ik ben slager en ben, in tegenstelling tot sommige anderen, wel wat gewend als het gaat om het zien van bloed, ingewanden en het sjouwen met koeienkoppen."

Het dossier bestaande uit acht delen is na vandaag volledig behandeld. De aanvankelijke beschuldiging dat de broers een aanslag wilden plegen op de ambassadeur of ambassade van een bevriende natie is ingetrokken.

De raadsvrouw van de verdachten denkt dat daarvoor te weinig bewijs is geleverd. Op 17 augustus is het woord aan de verdediging.