Werkstraf voor man die stiekem meisjes fotografeerde in kleedkamer

Een 32-jarige man uit Gerkesklooster heeft een werkstraf van 240 uur gekregen omdat hij stiekem meisjes fotografeerde en filmde in de kleedkamers van de plaatselijke voetbalvereniging.

Ook probeerde hij in het huis van een vriend opnames te maken van twee minderjarige meisjes onder de douche. Hij gebruikte daarvoor een camera die verborgen was in een pen.

Op de computer van de man zijn daarnaast ruim vierduizend afbeeldingen van kinderporno gevonden. De man verklaarde dat hij die heeft ontvangen van iemand anders en dat hij als tegenprestatie de opnames had gemaakt van de jonge meisjes.

Het Openbaar Ministerie had drie jaar gevangenisstraf geëist, waarvan een jaar voorwaardelijk. Volgens de rechtbank is een gevangenisstraf passend als gekeken wordt naar wat de man gedaan heeft, maar wordt daar toch van afgezien omdat er bijzondere omstandigheden zijn.

Verstandelijk beperkt

Zo is de man volgens deskundigen verstandelijk beperkt en makkelijk beïnvloedbaar. Het is de eerste keer dat hij de fout in is gegaan en hij zocht direct psychische hulp na zijn aanhouding.

De rechtbank vindt dan ook dat de nadruk moet liggen op verdere behandeling, om herhaling te voorkomen. Als stok achter de deur is een voorwaardelijke celstraf van een half jaar opgelegd. Gaat de man opnieuw de fout in, dan moet hij die straf alsnog uitzitten.

Ook moet hij twee slachtoffers een schadevergoeding betalen, meldt Omrop Fryslân.