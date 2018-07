Wespenoverlast verwacht vanaf augustus: 'Dan worden ze vervelend'

Nu zijn de wespen nog druk met het bouwen van de nest, maar daar zijn ze bijna mee klaar. Als dat zo ver is, krijgen wij er last van. "Op een gegeven moment zijn die nesten volgroeid, dan neemt het aantal larven in het nest af. De werksters hebben niks meer te doen, ze krijgen geen zoetigheid meer van de larven en gaan ze op zoek naar onze zoetigheid. En dan worden ze vervelend", zegt Van Vliet.

Niet alleen vervelend

Hoewel de meeste mensen dus vooral last hebben van wespen, hebben ze wel degelijk een belangrijke functie. Zo is een wespennest met 5000 werksters in staat om per dag zo'n honderdduizend muggen, vliegen en andere insecten te vangen. Dus een wespennest in de buurt kan er voor zorgen dat je 's nachts minder vaak wakker ligt door het irritante gezoem van dat andere vliegende insect waar we zo'n hekel aan hebben: de mug.