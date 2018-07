Blok over top Poetin-Trump: ook moeilijke kwesties zoals MH17 bespreken

Minister Blok vindt het belangrijk dat in de contacten met Rusland ook de dingen worden benoemd die niet goed gaan, zoals het gebrek aan medewerking bij de vervolging van de daders van vlucht MH17. Morgen is het precies vier jaar geleden dat de vlucht boven Oekraïne werd neergehaald door een Russische Buk-raket. Of Trump de MH17-kwestie tijdens de top in Helsinki heeft aangekaart bij Poetin, is niet bekend.

Op de persconferentie van de twee presidenten na afloop van de top werd de zaak niet genoemd, maar dat wil niet zeggen dat het niet besproken is, volgens Blok. "Ik was niet bij het gesprek aanwezig ", zegt hij. Als het toch aan de orde is geweest dan wordt Nederland door de Amerikanen geïnformeerd, zegt de minister van Buitenlandse Zaken.

Nederland en Australië hebben onlangs Rusland aansprakelijk gesteld voor zijn aandeel bij het neerhalen van de vlucht van Schiphol naar Kuala Lumpur in 2014. Gisteren vroegen de ministers van de G7 nog aan Rusland om snel duidelijkheid te verschaffen. Bij het neerhalen van MH17 werden alle 298 inzittenden gedood.

Kernwapenarsenalen

Blok, die in Brussel was voor overleg met de EU-ministers van Buitenlandse Zaken, noemde het verder goed dat de VS en Rusland met elkaar praten. "Het zijn natuurlijk de landen met de grote kernwapenarsenalen en het is belangrijk dat die open communicatie houden."

Hij benadrukt dat het ook voor Nederland van belang is dat er goede afspraken worden gemaakt. "In het verleden zijn er belangrijke afspraken geweest tussen Amerika en Rusland over het afbouwen van kernwapens, dus het zou goed zijn als dat wordt voortgezet. Als dat uit deze top komt dan zou dat winst zijn."