Hoekstra: inzet privévliegtuig was meest efficiëntie optie

"Het regeringsvliegtuig was voor deze specifieke reis niet beschikbaar en ook een toestel van Defensie was niet beschikbaar", schrijft Hoekstra.

Hij stelt dat hij scherp op de kosten let. "Maar met lijnvluchten was het niet mogelijk de benodigde flexibiliteit in te passen." Het programma van Hoekstra was die dag nog tot een laat moment onzeker, schrijft hij, ook door de beëdiging van de nieuwe Duitse regering op 14 maart. "Een snel bezoek aan de nieuwe minister van Financiën was in mijn ogen belangrijk."

Eurogroep

Uit de antwoorden blijkt ook dat het ministerie van Financiën de afgelopen vijf jaar 33 keer een vliegtuig heeft ingehuurd. 22 keer werd dat vliegtuig ingehuurd omdat voormalig minister Dijsselbloem ook voorzitter was van de Eurogroep.

Zeven keer maakte Dijsselbloem een vliegreis als minister en een vliegreis werd door de staatssecretaris gemaakt. Dit jaar huurde het ministerie van Financiën nog drie keer een vliegtuig in: op 8 januari voor een vlucht van Amsterdam naar Madrid, Lissabon en weer terug, op 7 februari voor een vlucht van Rotterdam naar Luxemburg en terug en op 26 maart naar Parijs.