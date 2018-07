Droogte fijn voor grote weerschijnvlinder, maar veel natuur staat onder druk

De vraag is of de natuur zich weer helemaal herstelt als de regen weer met bakken uit de hemel gaat vallen. Met het gras zal het wel goed komen, verwacht Van Vliet. "En planten lopen ook gewoon weer uit. Er zit een enorme flexibiliteit in de natuur. Die past zich aan. Maar de natuur staat wel onder druk in Nederland, door die verzuring, bestrijdingsmiddelen en de afname van natuurgebieden. En deze klimaateffecten komen daar nog eens overheen."

Klimaatdeskundigen verwachten de komende jaren meer extreem weer. Van Vliet: "Het is niet de gemiddelde temperatuurstijging die het grootste effect heeft op de natuur, het zijn juist de extremen, bijvoorbeeld zo'n lange periode van droogte zoals nu."

Melkpak of jerrycan

Ook mensen met tuinen en balkons vol planten ondervinden de gevolgen van de droogte. Plantenbezitters die vertrekken voor een vakantie, moeten vooral letten op hun potten, zegt tuinman Lodewijk Hoekstra. "Alles wat in potten zit, is heel gevoelig. Er is een beperkte voorraad voor water en voedsel en het moet in ieder geval uit de zon."

Mensen doen er dan ook goed aan om de potten bijvoorbeeld bij de buren onder te brengen. Voor als dit niet lukt, heeft Hoekstra een trucje: een melkpak of jerrycan vullen met water, er met een naald gaatjes in prikken en het geheel op de aarde van een pot zetten.

"Zo maak je een eigen watersysteem. Het duurt misschien wel een week voordat het pak of de jerrycan leeg is. Een sproeicomputer, die je kan vertellen wanneer er gesproeid moet worden, kan ook. Maar dat is echt een noodoplossing."

Twee weken weg

Planten die in de grond staan, kunnen veel hebben, zegt Hoekstra "Als je een paar keer 's avonds veel water geeft, kun je prima een of twee weken weg. En gras wordt vanzelf weer groen als het gaat regenen."

's Avonds water geven is niet alleen beter omdat delen van de planten dan niet kunnen verbranden door de zon. "Omdat het 's avonds klam en vochtig wordt, nemen de grond en planten het water veel beter op."