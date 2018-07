FNV hoopt op nieuwe leden door guerrilla-marketing met chocolademunten

FNV Jong opende naar aanleiding van de klachten een meldpunt. Vrijdag wordt er gedemonstreerd bij het hoofdkantoor van Ahold in Zaandam, maar er zijn dus ook al kleinere acties, zoals vandaag in Utrecht.

Steeds minder bondsleden

Vakbond FNV maakt zich al jaren hard voor de verhoging van het minimumjeugdloon. Maar ondanks behaalde successen zitten de bonden in zwaar weer. Ledenaantallen dalen, met name door vergrijzing. Juist de jongere generatie tot 25 jaar is met 66.000 leden de kleinste groep die bij alle vakbonden vertegenwoordigd is, blijkt uit CBS-cijfers.

De groep lijkt volgens FNV Jong moeilijk te activeren tot actievoeren. De vakbond is niet bereid om de NOS van huidige ledenaantallen te voorzien. Wel wordt gezegd dat het ledenaantal van FNV Jong in de afgelopen maand met 20 procent is gestegen.

Of alle duizenden #BOOS-reageerders ook vrijdag bij het Ahold-kantoor in Zaandam zullen zijn? Actievoerder Akcay denkt van niet: "Dat zou een utopie zijn, het gaat hier echt om hele jonge jongeren, zij wonen door heel Nederland. Wij hebben een heleboel jongeren ook geprobeerd te bellen en zij gaven vaak aan dat zij met vakantie zijn." Hoeveel jongeren er dan wel komen demonstreren? "Ik verwacht tussen de 10 en 15 jongeren die vrijdag aanwezig zullen zijn."

'Online is eenrichtingsverkeer'

Ondanks dat aantal wil de vakbond echt fysiek gaan actievoeren. "Voor het meldpunt moeten jongeren echt gaan zitten, dat werkt anders dan bij #BOOS waar mensen makkelijk een berichtje kunnen sturen. Online is hartstikke leuk, maar het is eenrichtingsverkeer. Het is alleen maar zenden. Op het moment dat wij naar Ahold of Jumbo gaan, moet je weten waar je het over hebt, en dit is dan dé manier om die verhalen op te halen."

Tim Hofman van #BOOS ziet dat anders. "Het is een wezenlijk verschil of je zegt 'vraag iets in de commentsectie', of dat je echt een formulier bij de FNV moet invullen. Dat betekent niet dat het een het ander uitsluit. Ik denk niet dat online eenzijdig is, je kunt dat zoveel heen en weer laten gaan als je wilt. Ik snap dat het goed is om ook face to face te gaan. Online is makkelijk, maar het is ook goed om aan supermarkten kenbaar te maken dat je daar bent, daarom gaan wij altijd ook met een camera op pad."