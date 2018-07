Telegraaf moet artikel over hack bij internetbeveiliger rectificeren

De Telegraaf moet een artikel over een mogelijke hack bij internetbeveiliger Kaspersky rectificeren. Het bedrijf publiceerde op 3 februari een artikel waarin zelfverklaard hacker Rian van Rijbroek zou hebben gezegd dat ze het wifi-netwerk van Kaspersky had gehackt. Later ontkende ze die uitspraken. Kaspersky zei niets te weten van een hack en spande een kort geding aan tegen de krant.

Volgens de rechter is de publicatie inderdaad onrechtmatig. De twee verslaggevers van de krant hebben volgens de rechter niet aannemelijk kunnen maken dat Van Rijbroek gezegd heeft dat ze het netwerk heeft gehackt. Zo hebben ze geen aantekeningen, opnamen of andere bewijzen overlegd die hun verhaal konden ondersteunen.

De rechter neemt het de krant ook kwalijk dat Kaspersky niet om een reactie is gevraagd. Ook had de krant de vermeende uitspraken van Van Rijbroek verder moeten onderzoeken.

Niet serieus

De Telegraaf stelde bij de rechter nog dat het artikel een niet serieus te nemen inhoud heeft. Het gaat volgens TMG om een artikel met een luchtige toonzetting.

Van Rijbroek werd in de krant bijvoorbeeld schaars gekleed afgebeeld en de kop van het verhaal was "Meesterspionne of misleidster?". De rechter gaat daar echter niet in mee, omdat de tekst ook aanwijzingen bevat dat Van Rijbroek wel serieus genomen moet worden.

De krant moet het verhaal binnen drie dagen online en op papier rectificeren.