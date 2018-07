Directeur NFI weg om overtreden regels privérelaties op werk

Ad-interimdirecteur Peter van den Elzen van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) vertrekt voortijdig. Zijn gedrag was volgens het ministerie van Veiligheid niet in overeenstemming met de gedragsregels die het Rijk heeft als het gaat om privérelaties op het werk. Het ministerie zegt dat hij zich in zijn rol als werkgever "mogelijk onvoldoende integer heeft gedragen".

Een commissie heeft zijn gedrag onderzocht en op basis van de conclusies heeft Van den Elzen besloten zijn werk neer te leggen. "De contractuele relatie zal met onmiddellijke ingang worden beëindigd", meldt het ministerie.

Koninkrijkjes

Van den Elzen werd begin juni vorig jaar aangesteld als directeur van het NFI. Hij kreeg van minister Blok van Veiligheid en Justitie de opdracht om de organisatie te veranderen.

Uit onderzoek bleek dat medewerkers zich onveilig voelen en dat normen en waarden als eerlijkheid en betrouwbaarheid niet werden nageleefd. Ook waren er allerlei "koninkrijkjes", waardoor zaken als aansturing en samenwerking niet goed gingen.

Het vertrek van Van den Elzen heeft geen gevolgen voor de continuïteit van het instituut. Het contract met hem zou al binnen een paar maanden aflopen en binnenkort wordt duidelijk wie de nieuwe topman of topvrouw van het NFI wordt. Het huidige hoofd bedrijfsvoering neemt tot die tijd de taken van de directeur over.