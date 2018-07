Omgekomen Aboriginal riep 11 keer 'ik kan niet ademen' tegen cipiers

In een rechtszaak in Australië zijn beelden vertoond van een gevangene die overlijdt na hardhandig ingrijpen van bewakers. De 26-jarige Aboriginal werd in bedwang gehouden door vijf cipiers. Hij zei elf keer dat hij geen lucht kreeg. "Als je kan praten, kan je ademen", was de reactie van een gevangenisbewaarder in de video.

Enkele momenten later gaf David Dungay geen teken van leven meer. Hij kwam op deze manier in december 2015 in een gevangenis in Sydney om het leven. De precieze doodsoorzaak is nooit vastgesteld. Het is de eerste dag van het gerechtelijke onderzoek naar het handelen van de bewakers.

De zaak ligt gevoelig in Australië. Aboriginals overlijden verhoudingsgewijs veel vaker in hechtenis dan de rest van de bevolking.

Koekjes eten

De directe aanleiding voor het ingrijpen was volgens Australische media dat Dungay niet meer wilde stoppen met het eten van koekjes. De 26-jarige was een diabetespatiënt en zijn mentale gesteldheid was ernstig achteruitgegaan in de cel.

Een speciaal team van vijf personen stormde de kamer binnen, sloeg hem in de boeien en hield hem in bedwang, is te zien op de camerabeelden.

Verdoving

Met een knie in zijn rug werd hij vastgehouden op een bed. Dungay bleef zich verzetten en roepen dat hij geen adem kon halen. Hij kreeg een verdoving en verloor niet veel later het bewustzijn.

"Het is een verschrikkelijke manier om gerechtigheid te krijgen", zegt de moeder van Dungay in een tv-interview. "Om te zien hoe je zoon gaat sterven op het einde van de video."

De familie eist dat de onderste steen boven komt in het onderzoek. Voordat de rechtszaak begon, voerden familieleden actie voor de rechtbank.