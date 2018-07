Meer FNV-acties dan vorig jaar door aantrekkende economie

Vakbond FNV voert de ene actie na de andere. Er zijn voortdurend stakingen. Afgelopen weken alleen al kwamen veerpontschippers, buschauffeurs, ziekenhuispersoneel, beveiligers op Schiphol en medewerkers bij AkzoNobel, DAF en Scania in verzet. Vandaag is het de beurt aan werknemers van waterbedrijf Vitens in Zwolle.

Er zijn meer acties en stakingen dan vorig jaar, bevestigt FNV. Dat komt omdat veel oude cao's aflopen, waardoor er onderhandeld wordt over nieuwe overeenkomsten. En er wordt ook actiegevoerd omdat het goed gaat met de economie, zegt vice-voorzitter Tuur Elzinga.

"Mensen zien dat de economie groeit, terwijl hun loon achterblijft. En ondertussen zien ze dat als ze willen onderhandelen over meer loon, ze het lid op de neus krijgen van de werkgevers. Dan krijg je boosheid. De actiebereidheid is heel hoog."

Langs de kant staan

Tegelijk kampt de grootste vakbond van Nederland met een teruglopend ledental, onder meer door vergrijzing. Afgelopen zeven jaar raakte de FNV zo'n 100.000 leden kwijt, er zijn er nog ruim een miljoen over.

Inmiddels zijn er bedrijven die ook buiten de vakbond om een akkoord met hun personeel sluiten, een zogeheten arbeidsvoorwaardenovereenkomst. Supermarktketen Jumbo en drankenwinkel Gall&Gall deden dat bijvoorbeeld.

En er zijn cao's die alleen door vakbond CNV zijn gesloten, zoals in de detailhandel. Die cao geldt voor 170.000 mensen.

Elzinga erkent het probleem. "Er is een aantal cao's, ook grote helaas, waarbij ze buiten ons om gaan. Dat is omdat wij niet voor slechte cao's tekenen. Als wij onvoldoende macht hebben om een goede cao af te dwingen, dan komt het af en toe voor dat we langs de kant staan. Dat is triest, dat is niet in het belang van de werknemers."

Maar FNV blijft invloedrijk, zegt hij. "Bij verreweg de meeste cao's zitten we aan tafel."

Boze brief

De vicevoorzitter is tevreden over wat de acties tot dusver hebben opgeleverd. "Volgens mij gaat het heel goed." De cao die net, na langdurig staken, in het streekvervoer is gesloten noemt hij bijvoorbeeld 'heel mooi'.

Juist over dat akkoord bestaat binnen de FNV onenigheid. Afgelopen weekend schreef dagblad Trouw dat 45 kaderleden een boze brief aan het hoofdbestuur stuurden. Ze vinden de cao niet goed, zeggen dat ze voor niks gestaakt hebben en willen dat bestuurders opstappen.

Daar denkt vicevoorzitter Elzinga anders over. "Je moet op een gegeven moment in de onderhandelingen je zegeningen tellen. En kijken wat je hebt binnengehaald. En als ik dan kijk, dan denk ik: daar ligt een heel verdedigbaar akkoord."

Uiteindelijk is het woord aan de leden. Zij zullen zich vanaf donderdag over het voorstel buigen. "Wij denken dat van de 8000 leden, de meerderheid het gevoel heeft dat hier een mooi resultaat is bereikt." Mocht dat niet zo zijn, dan komen er toch weer acties.

Optimistisch

Over de toekomst van de FNV is Elzinga 'best optimistisch'. "Het klopt dat we op de lange termijn leden kwijtraken. Maar de laatste maanden zien we een klein plusje."