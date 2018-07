Europol rolt bende op die vanuit Nederland partijen drugs smokkelde

De Europese politieorganisatie Europol heeft een internationaal opererende drugsbende opgerold. De bende was ook in Nederland actief en heeft in de afgelopen twee jaar naar schatting ruim 1,5 ton aan drugs gesmokkeld.

Het onderzoek naar de drugsbende liep sinds oktober 2016 en was in handen van de Duitse justitie, gesteund door Europol. De groep wordt verdacht van de handel in grote partijen cocaïne en amfetamine, en wietteelt.

In de zomer van 2017 smokkelden de verdachten grote hoeveelheden coke en amfetamine vanuit Nederlandse steden, waaronder Rotterdam en Venlo, naar de Duitse stad Wuppertal. Daar werden de drugs tijdelijk opgeslagen voor verder transport naar landen als Denemarken, Zweden, Zwitserland, Oostenrijk en Italië. De verboden middelen werden vervoerd in professioneel aangebrachte opslagruimten in huurauto's.

Het onderzoek resulteerde in de arrestaties van twee mensen in Denemarken afgelopen mei, twee in Zweden vorige maand en drie in Wuppertal, ook vorige maand. De politie heeft nog eens twee verdachten in Denemarken op het oog. Er zijn zes arrestatiebevelen uitgevaardigd.

Horloges van een half miljoen

De arrestaties in Wuppertal werden verricht bij een grote gezamenlijke politieactie van de Duitse en Nederlandse politie. Tweehonderd politieagenten doorzochten in totaal achttien huizen in de Duitse stad. Daarbij werden zes dure auto's, een motor, 110.000 euro aan contanten en twee horloges met elk een waarde van een half miljoen euro in beslag genomen. Daarnaast werd een wietplantage met honderden planten aangetroffen.

Drie scheepsladingen met in totaal meer dan 100 kilo amfetamine, die op weg waren naar Denemarken en Zweden, werden onderschept. De onderzoekers schatten de totale omvang van de smokkel door de bende in Europa in de afgelopen twee jaar op ruim 1,5 ton cocaïne en amfetamine.