Ambassadeur VS: Nederland moet ons niet veroordelen over migrantenbeleid

De Amerikaanse ambassadeur in Den Haag is niet te spreken over de kritiek die Nederland heeft geuit op het migrantenbeleid van de Verenigde Staten. In een interview met tv-programma EenVandaag werd Pete Hoekstra specifiek gevraagd naar het scheiden van migrantenkinderen in de VS, waar president Trump onder zware druk uiteindelijk een einde aan maakte.

Het scheiden van migrantenkinderen en hun ouders gebeurt volgens Hoekstra al jaren. Dat de kinderen in kooien worden gezet, is "overdreven", zegt de ambassadeur. "De scheiding van gezinnen gebeurde al onder de regering van Obama, dit is niet het beleid van Donald Trump."