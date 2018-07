Man opgepakt wegens oplichting van vrouwen

In Valkenburg is een man opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij vrouwen voor enkele tonnen heeft opgelicht.

De man benaderde de vrouwen op een datingsite en in de kroeg. Hij zei tegen ze dat hem onrecht was aangedaan en dat hij geld nodig had om een rechtszaak te beginnen. Het geleende geld zou hij terugbetalen met een schadevergoeding die hij zou krijgen.

Vertrouwensband

Volgens de politie bouwde de man eerst een vertrouwensband op met de vrouwen. Daarna liet hij hen overeenkomsten tekenen waarin werd beloofd dat hij het geld zou terugbetalen. De vrouwen hebben voor zover bekend nooit geld van hem gekregen.

De politie kon de man aanhouden na een aangifte van een vrouw uit Noord-Holland. Tijdens het onderzoek deed ook een vrouw uit Zuid-Holland aangifte. Mogelijk zijn meer mensen door hem benaderd, meldt 1Limburg. Wie meer weet, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.