Nog een dag tot Nijmeegse Vierdaagse, maar app werkt niet

Morgenochtend om 04.00 uur begint de Nijmeegse Vierdaagse, maar de app met alle informatie over de wandeltocht werkt op veel telefoons niet. Het is nog de vraag of het programma op tijd klaar is, zegt een woordvoerder van het evenement.

In de aanloop naar de 102e editie van de Nijmeegse Vierdaagse besloot de organisatie één app te ontwikkelen voor wandelaars en volgers. Deelnemers zouden kunnen laten zien waar ze lopen, de weersverwachting bekijken en bevriende wandelaars toevoegen.

Maar vooralsnog is de app er niet klaar voor. Mensen met een iPhone kunnen de applicatie niet downloaden en Android-gebruikers klagen dat de applicatie niet goed werkt. "Schandalig! Met het verhogen van het inschrijfgeld heb ik geen probleem, maar dan verwacht ik wel kwaliteit", zegt iemand op sociale media.

Excuses

De ontwikkeling van de app duurt langer dan gedacht, zegt de organisatie. "We vinden dit erg vervelend, onze excuses hiervoor." Marsleider Henny Sackers zegt tegen Omroep Gelderland dat de vertraging te maken heeft met "afspraken die niet worden nagekomen door bedrijven die je daarvoor inhuurt".

De organisatie gaat ervan uit dat de app het morgenochtend wel doet, maar "we weten het niet zeker".