Woedende dorpelingen Papoea slachten krokodillen af

In West-Papoea in Indonesiƫ zijn bijna 300 krokodillen doodgemaakt. Dat gebeurde waarschijnlijk als wraak nadat een krokodil iemand had doodgebeten. Boze dorpelingen bestormden het terrein van een zakenman, die krokodillen houdt in een meer in zijn tuin.

Het was niet onmiddellijk duidelijk of het slachtoffer was doodgebeten door een krokodil die in gevangenschap leeft of door een wilde krokodil. Later meldde een natuurbeschermingsorganisatie dat het een dier was van een krokodillenfokkerij. Het slachtoffer zou het terrein zijn opgegaan om gras te plukken om beesten te voeren toen hij werd aangevallen.

Slachting

Na de begrafenis van de man trokken dorpelingen de krokodillen uit het meer en sloegen ze dood met houwelen, bijlen, hamers en ander gereedschap. De politie werd gealarmeerd, maar die was niet in staat het doden te stoppen. Toen de menigte was bedaard, bleek dat alle krokodillen in het meer waren afgeslacht.

De eigenaar had een vergunning om beschermde krokodillensoorten te fokken.

Van de 23 soorten krokodillen die er bestaan, zijn er zes die gevaarlijk zijn voor mensen. Ook wordt algemeen aangenomen dat vooral de grootste dieren, die tot een meter of negen lang kunnen worden, gevaarlijk kunnen zijn.