'Tien doden bij gerichte aanval op demonstranten Nicaragua'

De politie in Nicaragua en militairen die loyaal zijn aan president Ortega hebben zeker tien mensen gedood die aan het demonstreren waren. Volgens de Nicaraguaanse mensenrechtenorganisatie ANPDH werden barricades in de stad Masaya onder vuur genomen.

Volgens de BBC gaat het om een operatie van de regering om bezette straten schoon te vegen. In Masaya zouden ook scherpschutters actief zijn.

De Europese Unie, Colombia, Chili en Ecuador hebben felle kritiek geuit op de actie en roepen het land op te stoppen met het geweld. De Nicaraguaanse regering heeft nog niet gereageerd.

350 doden

Sinds april is het onrustig in Nicaragua. De protesten begonnen als reactie op regeringsplannen om de sociale zekerheid te versoberen. Later eisten de demonstranten het vertrek van president Ortega, die sinds 2007 aan de macht is.

De politie treedt hardhandig op tegen betogers. Volgens mensenrechtenorganisatie ANPDH zijn tot nu toe zeker 350 mensen omgekomen. De regering spreekt van zo'n 50 doden.