WK-feest in Parijs verstoord door opstootjes

"Het hoort er een beetje bij in Frankrijk, zou je haast zeggen. Het is een heel groot volksfeest, laten we dat niet vergeten. Er waren ontzettend veel mensen op de been", zei Renout. "Overal in Frankrijk waren meer dan 200 fanzones en het ging hier tot nu toe heel erg goed, maar er zit altijd een kleine groep raddraaiers bij die het feest aan het einde verpest."

Relschoppers hebben volgens Franse media een winkel op de Champs-Élysées geplunderd. Ze zouden flessen wijn en champagne hebben gestolen. De oproerpolitie heeft traangas tegen hen gebruikt.

Ook op andere plaatsen in Parijs was het onrustig. Ondanks de opstootjes verwacht correspondent Frank Renout dat het feest nog tot in de vroege uurtjes zal doorgaan.