Demonstratie Rabat om celstraffen leiders protestbeweging Rif

In de Marokkaanse hoofdstad Rabat zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de celstraffen voor de leiders van de protestbeweging in de Rif. De demonstranten dragen afbeeldingen van de veroordeelden en eisen hun vrijlating.

Aan de protestmars doen onder meer aanhangers van de linkse oppositie, mensenrechtenorganisaties en familieleden van veroordeelden mee. Sommige familieleden maakten een busreis van twaalf uur om mee te kunnen lopen in de demonstratie. "We blijven protesteren totdat ze worden vrijgelaten", zei de moeder van Nasser Zefzafi, een van de bekendste protestleiders.

Staatsveiligheid in gevaar

Meer dan vijftig leiders van de beweging kregen eind vorige maand celstraffen tot twintig jaar opgelegd. De meesten zijn veroordeeld voor het in gevaar brengen van de staatsveiligheid. Ze hadden protesten georganiseerd voor verbeteringsmaatregelen voor hun regio.

De protesten begonnen nadat in 2016 in de havenstad Al Hoceima een 31-jarige visverkoper werd geplet in een vuilniswagen. Hij was in de wagen gesprongen in een poging zijn vis, die door de autoriteiten in beslag was genomen, eruit te halen.

Ministers ontslagen

De protesten na de dood van de visverkoper waren de grootste in Marokko sinds de Arabische Lente in 2011. Koning Mohammed VI ontsloeg naar aanleiding van de betogingen drie ministers, omdat zij onvoldoende voortgang boekten met een verbeterplan voor het Rifgebergte.

De inwoners van het Rifgebergte in het noorden van Marokko voelen zich al jaren achtergesteld. De vorige koning Hassan II sloeg, toen hij nog kroonprins was, een opstand in het gebied met grof geweld neer. Gedurende zijn gehele regeerperiode liet hij het gebied links liggen. Hij kwam er nooit en de regio hoefde ook niet op ontwikkelingsgeld te rekenen.