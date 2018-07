'Prins Charles en prins William hadden geen zin in Trump'

Al maanden voor het vierdaagse bezoek van president Trump aan het Verenigd Koninkrijk en de traditionele ontvangst door koningin Elizabeth hielden sommigen hun hart vast: zou de ongepolijste Trump de koningin in verlegenheid brengen?

Trump werd vrijdag samen met zijn vrouw Melania door koningin Elizabeth ontvangen op Windsor Castle. Het werd inderdaad een ongemakkelijke ontmoeting: zo maakte Trump, tegen het protocol in, geen buiging voor de koningin en liet hij haar niet voorop lopen.

De koningin stond er bovendien alleen voor, omdat prins Charles en prins William, de eerste twee in de lijn van troonopvolging, hadden aangegeven geen zin te hebben in Trump, meldt The Sunday Times. Charles had een vergadering en bezocht een evenement van de politie, terwijl William een benefietpolowedstrijd speelde. Ook prins Harry had privéverplichtingen.

'Zeer ongebruikelijk'

Volgens de officiële uitleg van de Britse regering en Buckingham Palace was het bezoek van Trump geen staatsbezoek en was alleen een ontmoeting met de koningin gepland. Maar een hooggeplaatste bron meldt tegen de Britse krant dat Charles en William "gewoonweg weigerden aanwezig te zijn".

"Het is zeer, zeer ongebruikelijk dat de koningin het alleen doet. Normaal gesproken wordt ze door iemand vergezeld", zegt de anonieme bron. "Prins Charles heeft de plaats van Philip de laatste keren vaak ingenomen." De 97-jarige prins Philip kwakkelt de laatste jaren met zijn gezondheid en stopte vorig jaar met zijn publieke werkzaamheden voor het koninklijk huis.

Iemand die bij de voorbereiding van het bezoek betrokken was, zegt bovendien dat de tijd die Elizabeth met Trump zou doorbrengen "tot het absolute minimum" beperkt moest worden. "De koningin zal haar plicht doen, maar de familie was niet zo enthousiast als bij het bezoek van Obama." De vorige Amerikaanse president bracht in 2011 en 2016 samen met zijn vrouw Michelle een bezoek aan de koningin. De Obama's dineerden toen ook met prins William, zijn vrouw Kate en prins Harry.