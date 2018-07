Bij een grote brand in een varkensstal net over de grens in het Duitse Rheine zijn achtduizend varkens omgekomen. Het dak van de stal is ingestort. In de megastal waren in totaal 13.000 dieren ondergebracht.

De brand veroorzaakt enorme rookwolken die te zien zijn vanuit Almelo, Hengelo en Enschede, meldt RTV Oost .