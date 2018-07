Brandweer rukt met groot materieel uit voor brand tarweveld Echt

Veel natuurbranden

De afgelopen weken moest de brandweer al voor veel meer natuurbranden in actie komen. Onder meer in Maarheeze, Holten, Almelo, Alphen, Reusel en Budel was het raak. Door de langdurige droogte is het risico op brand groot. De brandweer is extra alert en zet al snel meerdere wagens in.

Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten om geen sigaretten uit het raam te gooien, om bermbranden te voorkomen.