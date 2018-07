Op de A50 bij Best is gisteren aan het einde van de avond een voetganger aangereden door een auto. De man zou plotseling de snelweg zijn opgelopen.

De voetganger is met verwondingen aan onder meer zijn been naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij er aan toe is, is onduidelijk. Ook is nog niet duidelijk waarom hij de snelweg opliep.

Mogelijk was de man een bezoeker van een muziekfestival in het strandpark Aquabest, dat naast de snelweg ligt.