Slowaak verdronken in recreatieplas Heel

De politie heeft het levenloze lichaam van een vermiste zwemmer gevonden in een recreatieplas in Heel, in Limburg. Het gaat om een 42-jarige Slowaakse man.

De man was sinds 15.00 uur vermist in de Boschmolenplas in de plaats. Omstanders hadden hem onder water zien verdwijnen. De hulpdiensten hebben 's middags en 's avonds naar de man gezocht en rond 22.30 uur werd zijn lichaam gevonden.

1Limburg meldt dat in totaal zo'n 50 hulpverleners hebben gezocht naar de zwemmer. Er zijn drie duikteams, meerdere boten en een speciaal zoekteam van de politie ingezet.