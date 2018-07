Brit dood na val van Spaans balkon, derde geval in zelfde hotel dit jaar

Op Mallorca is een jonge Brit om het leven gekomen door een val van 20 meter. Hij viel van een verbindingsbrug tussen twee delen van een vakantieappartementencomplex. Een medewerker van het complex, Eden Roc in Magaluf, vond zijn lichaam de volgende ochtend in de tuin.

Het was de eerste keer dat 18-jarige Thomas Channon in het buitenland op vakantie was. Magaluf staat bekend als een vakantieoord voor jonge Britten waar veel gedronken wordt, zoals Cherso(nissos) dat voor Nederlandse jongeren is.

Channon verbleef zelf in een hotel in de buurt. De politie onderzoekt de mogelijkheid dat hij per vergissing het verkeerde gebouw was binnengegaan en op zoek was naar zijn kamer.

Derde geval

Channon is de derde Brit die dit jaar in het Eden Roc-complex door een val om het leven is gekomen. Een 19-jarige Schotse vrouw viel in april van zeven hoog naar beneden, Ze had haar sleutels op haar werk laten liggen en probeerde via het balkon van de kamer van een vriendin naar haar eigen balkon te klimmen.

In juni verongelukte de 20-jarige Thomas Hughes uit Noord-Engeland in situatie vergelijkbaar met die van Channon. Ook Hughes maakte een val van 20 meter. Ook hij verbleef zelf in een nabijgelegen hotel en was mogelijk het verkeerde gebouw binnengegaan.

De Britse organisatie van reisagentschappen waarschuwde Britse vakantiegangers vorige maand geen onverstandige acties op hotelbalkons te ondernemen. In de drie maanden daarvoor waren al elf Britten tijdens een vakantie in het buitenland van een balkon gevallen. Acht van hen waren jonger dan dertig jaar oud.