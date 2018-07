Palestijnen gedood en Israëlische gewonden na beschietingen over en weer

Bij Israëlische bombardementen in de Gazastrook zijn twee Palestijnse tieners om het leven gekomen, zo melden Palestijnse bronnen in de gezondheidszorg. Veertien anderen raakten gewond. Volgens ooggetuigen liepen de dodelijke slachtoffers langs een leegstaand gebouw dat onder vuur werd genomen.

Eerder vandaag raakten in de Israëlische stad Sderot drie mensen gewond toen er vanuit de Gazastrook raketten werden afgeschoten. In de stad Asjkelon ging het luchtalarm af. Het is niet duidelijk of daar raketten zijn ingeslagen.

De Israëlische luchtaanvallen zijn de zwaarste bij daglicht sinds de oorlog van 2014. De Israëlische krant Haaretz meldt dat het Israëlische leger de afgelopen 24 uur meer dan veertig doelen van Hamas heeft beschoten en dat er vanuit de Gazastrook in diezelfde periode meer dan 190 raketten zijn afgevuurd. 37 daarvan werden onderschept door het antiraketsysteem Iron Dome.

Boodschap

Volgens persbureau AP heeft Israël gezegd dat de aanvallen zijn gericht op militaire doelen en dat ze zijn bedoeld om Palestijnen weg te houden bij bepaalde gebieden. Volgens Haaretz zegt de Israëlische premier Netanyahu dat Israël zijn reactie op de raketbeschietingen zal uitbreiden zoveel als nodig is. "Als Hamas de boodschap vandaag niet begrijpt, dan zullen ze het morgen begrijpen."

De afgelopen maanden is de spanning rond de Gazastrook toegenomen. Tot nu toe vielen meer dan 120 doden bij de protesten die eind maart begonnen. Onder de noemer 'Mars van de terugkeer' eisen de Palestijnen dat zij mogen terugkeren naar gebieden die in Israël liggen.