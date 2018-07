Amerikaan die zelfmoord wilde plegen, met helikopter gered van vulkaan

In de Amerikaanse staat Oregon is een man gered die naar de top van stratovulkaan Mount Hood was geklommen. De man was vanuit de staat Texas, duizenden kilometers verderop, naar de vulkaan gereden om zelfmoord te plegen, schrijven Amerikaanse media.

Op de top bedacht de man zich en belde hij de hulpdiensten. "Hij zei dat hij daar stond en dat hij medicijnen zou innemen", zegt een politiewoordvoerder. Reddingswerkers wisten de man te bereiken en er werden twee helikopters ingezet om iedereen weer beneden te krijgen.

De piloten van een Chinook-helikopter moesten een kunststukje uithalen om de man op 3 kilometer hoogte te redden. Vanwege de steile helling kon alleen de staart van het toestel in de sneeuw landen. Reddingswerkers moesten vlak onder de wieken uit het toestel kruipen. "Het is een beetje surrealistisch, maar je moet erop vertrouwen dat de piloten weten wat ze doen", zei een reddingswerker.

Bekijk hier de beelden van de redding: