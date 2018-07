Explosieven gegooid naar huis oud-Sinn Féin-leider Adams

Onbekenden hebben gisteravond explosieven gegooid naar het huis van oud-Sinn Féin-leider Gerry Adams in het Noord-Ierse Londonderry. Niemand raakte gewond. Wel is een auto die op de oprit bij het huis stond beschadigd geraakt.

Bij een ander prominent lid van de partij was een soortgelijk incident. Volgens de Noord-Ierse politie ging het in beide gevallen om zwaar vuurwerk, dat ernstige schade of letsel kan veroorzaken.

Tegen de BBC zegt Adams dat hij graag in contact wil komen met degenen die hier verantwoordelijk voor zijn. "Zij mogen me komen uitleggen waar dit voor nodig is."

Brandbommen

Het was de zesde nacht op rij dat het onrustig was in Londonderry. Eerder deze week gooiden relschoppers onder meer brandbommen naar politieagenten. Zes mensen werden opgepakt.

Volgens de politie zijn de acties het werk van republikeinen, die boos zijn op de nationalistische partij Sinn Féin en de rol die deze partij speelt in het vredesproces.

Adams stapte dit jaar op als leider van Sinn Féin. Hij speelde een hoofdrol in het vredesproces dat een einde maakte aan de lange en bloedige strijd tussen de pro-Britse protestanten en de pro-Ierse katholieken in Noord-Ierland.