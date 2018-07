Drie dagen later kan fotograaf Yuri Cortez het nog steeds niet bevatten

Cortez is inmiddels weer thuis, in Mexico. De finale tussen Frankrijk en Kroatië morgen fotografeert hij dus niet. "Dat vind ik zo jammer. Ik heb nog geprobeerd om het vliegtuig tegen te houden", lacht de 53-jarige man. Maar hij was al een maand in Rusland, dus het was tijd om terug te gaan. "Ik had het echt leuk gevonden om morgen ook nog te fotograferen, en weer zo'n moment mee te maken. Maar dat was toch niet mogelijk geweest, denk ik. Dit was echt een once in a lifetime-experience."

Cortez is de baas van het AFP-kantoor in Mexico. In het verleden heeft hij veel fotoreportages gemaakt van het Midden-Oosten en Latijns-Amerika. De laatste jaren maakt hij ook foto's van grote sportevenementen. Het was dus niet zijn eerste WK. Zijn volgende evenement? De Olympische Spelen in Tokio in 2020. "En daar maak ik dan hopelijk weer zo'n bijzondere foto's, haha."

Maar eerst slapen. "Ik ben zo moe. Ik moet echt verder gaan bijslapen."