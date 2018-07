Quatorze Juillet in Parijs niet helemaal vlekkeloos

Op 14 juli herdenken de Fransen jaarlijks de bestorming van de Bastille-gevangenis in Parijs, waarmee in 1789 de Franse Revolutie begon. Sinds 1880 is Quatorze Juilletoveral in Frankrijk een feestdag en is er in de ochtend een grote militaire parade op de Champs-Elysées in Parijs.