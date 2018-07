Grote schade bij plofkraak Emmen

Bij een plofkraak vannacht in een winkelcentrum in Emmen is grote schade ontstaan. Zo kwam een deel van de gevel van een van de winkels naar beneden. Ook geparkeerde auto's raakten beschadigd door rondvliegend puin. Het is onduidelijk of de plofkrakers iets hebben buitgemaakt.

Volgens de politie werd de omgeving van het winkelcentrum Angelslo vannacht "opgeschrikt door een enorme knal". Omdat er even de vrees bestond dat er explosieven waren achtergebleven, overwoog de politie om woningen in de buurt te ontruimen. Maar dat bleek niet nodig.

Gevlucht op scooter

De politie vermoedt dat de plofkraak is gepleegd door twee mannen die daarna met een scooter op de vlucht zijn geslagen. Vanochtend is er volgens RTV Drenthe een buurtonderzoek in de wijk rond het winkelcentrum.

Ruim een jaar geleden werd aan de andere kant van hetzelfde winkelcentrum ook een plofkraak gepleegd.