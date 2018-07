Wekdienst 14/7: veertig schonen zwanen en drie spannende wedstrijden

Goedemorgen! Trump is in Schotland, veertig schone zwanen worden vrijgelaten en er zijn drie spannende sportwedstrijden: de vrouwenfinale op Wimbledon, de strijd om de derde plek op het WK voetbal en de achtste etappe in de Tour de France.

Op veel plaatsen is het helder of licht bewolkt. Overdag lossen de lage wolken geleidelijk op, vervolgens blijft het flink zonnig. Het wordt maximaal 22 graden in de kustgebieden tot 27 graden in het zuidoosten. Ook zondag is er volop zon.