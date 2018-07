Dode en gewonden bij ongeluk A59

Op de A59 bij Rosmalen is vannacht bij een ongeluk een automobilist om het leven gekomen. De auto raakte even na 02.00 uur met hoge snelheid van de weg en belandde op de zijkant op de parallelbaan. De vier andere inzittenden worden in het ziekenhuis behandeld aan hun verwondingen.

Het is nog niet bekend waardoor de auto van de weg raakte. "Er is nog veel onduidelijk, maar er lijken geen andere auto's betrokken te zijn bij het ongeluk", zegt een politiewoordvoerder tegen Omroep Brabant.

De inzittenden zouden door de klap uit de auto zijn geslingerd. Hoe de gewonden eraan toe zijn, is nog niet duidelijk.